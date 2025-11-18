Bakü'de, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmasına ilişkin konferans düzenlendi

Bakü'de, " Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması: Uluslararası hukuki yönler" başlıklı konferans düzenlendi.

İMZA İctimai Birliğinin düzenlediği konferansa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, İMZA İctimai Birliği Türkiye Temsilcisi ve eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Konferansta çevrim içi olarak Türkiye, Rusya, Fransa, İtalya, ABD, Gürcistan, Pakistan ve Almanya'dan siyasetçiler, uzmanlar ve diplomatlar yer aldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve bağımsızlık için verilen mücadelelere değindi.

Akgün, Türk milletinin daima hür ve bağımsız yaşama arzusunda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, Sovyetler'in dağılmasının ardından özgürlüğüne kavuşan Türk devletlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı ile yıllardır devam eden işgale son verdiğini ve toprak bütünlüğünü sağladığını belirten Akgün, "Bu büyük bir başarıdır. Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Akgün, "15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi, iki kardeş halkın kendi bağımsızlıklarını, egemenliklerini ve hürriyetlerini ebediyen garanti altına alan çok temel hukuki belgedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için elde edilen ilerlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Akgün, "Zengezur Koridoru'nun en kısa zamanda gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Büyükelçilik görevim tamamlandığında Türkiye'ye Zengezur Koridoru'nu kullanarak dönmek istiyorum. Bu da benim hayalim." şeklinde konuştu.

İMZA İctimai Birliği Türkiye Temsilcisi Kılıç, 1990'lı yıllarda Azerbaycan topraklarının işgalinden, 30 yıl süren ve sonuç getirmeyen müzakere sürecinden bahsetti.

Kılıç, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilk kez cumhurbaşkanı seçildiğinde ne pahasına olursa olsun toprakları işgalden kurtaracağını söylediğini hatırlatarak, bu sözün zamanla Ermeniler ve onların destekçileri tarafından unutulduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın siyasi ve ekonomik olarak güç kazandığını, Aliyev'in de dış baskılara direnerek sabırla beklediğini söyleyen Kılıç, "Sonunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağladı. Biz bunu gururla izledik." dedi.

Kılıç, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği çok derindir. Biz 2. Karabağ Savaşı'nda 'bir millet' olduğumuzu gösterdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'a destek olmaya çalışan ülkelere 'Azerbaycan yalnız değildir' sözleri tarihi bir mesajdı. Şuşa Beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tapusudur." diye konuştu.