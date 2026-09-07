14. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Bakü'de

Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerleri üzerine geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun 14'üncüsü, 9-12 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek sempozyumda, Altay toplulukları üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmaların geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin meseleler disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınacak.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde düzenlenecek sempozyuma Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya Federasyonu'nun aralarında bulunduğu ülkelerden toplam 110 bilim insanı bildirileriyle katılacak.

Sempozyum kapsamında Altay topluluklarının kültür, uygarlık ve bilimsel birikimine ilişkin farklı konularda akademik çalışmalar sunulacak.

Sempozyum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenecek.

Kaynak: AA