Haberler

14. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Bakü'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun 14'üncüsü, 9-12 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek. Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına özel olarak yapılacak etkinlikte, 15 ülkeden 110 bilim insanı Altay kültürü üzerine bildiriler sunacak.

Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerleri üzerine geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun 14'üncüsü, 9-12 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek sempozyumda, Altay toplulukları üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmaların geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin meseleler disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınacak.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde düzenlenecek sempozyuma Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya Federasyonu'nun aralarında bulunduğu ülkelerden toplam 110 bilim insanı bildirileriyle katılacak.

Sempozyum kapsamında Altay topluluklarının kültür, uygarlık ve bilimsel birikimine ilişkin farklı konularda akademik çalışmalar sunulacak.

Sempozyum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenecek.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

Vay be Tedesco! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Sözleri yürek dağladı
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar