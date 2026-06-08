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Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı
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Osmaniye'de nefes borusuna şeker kaçan bakkal Hüseyin Taşlık, alışveriş için gelen polis memurunun Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de nefes borusuna şeker kaçan bakkal Hüseyin Taşlık, alışveriş için iş yerine gelen polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.30'da Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık'ın ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken Taşlık'ın durumunu fark edip hemen müdahalede bulundu. Önce Hüseyin Taşlık'ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası Taşlık'ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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