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BAKKA yönetimi Karabük'te toplandı

BAKKA yönetimi Karabük'te toplandı
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yönetim kurulu toplantısını Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yönetim kurulu toplantısını Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirdi.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Ihlamur Teras'ta Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında yapılan eylül ayı toplantısına, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Genel Sekreter Mehmet Çetinkaya ve ajans personeli katıldı.

Toplantıda, Çetinkaya tarafından ajansın yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Daha sonra bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, gelinen aşama ele alındı. Ajansın gelecek dönem destek programları gözden geçirildi.

Toplantıda, stratejik konular, kurumsal gelişim çalışmaları, mali ve teknik destekler, sonuç odaklı programlar görüşüldü.

Kaynak: AA
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