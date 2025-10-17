Haberler

Bakırköy Metro İstasyonu'nda İntihar Girişimi

Güncelleme:
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Bakırköy istasyonunda bir yolcu, hareket halindeki metronun önüne atlayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası istasyon kapatıldı ve metro seferleri duraklamadan devam etti.

YENİKAPI- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Bakırköy istasyonunda bir yolcu, hareket halindeki metronun önüne atladı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri metro raylarına atlayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç yaşlarda ve erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Bakırköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Bakırköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
