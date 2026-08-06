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Robotik Cerrahiyle Yemek Borusu Kanseri Ameliyatı Canlı Yayınlandı

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda, robotik cerrahiyle ikinci kez canlı yemek borusu kanseri ameliyatı yapıldı. Uzmanlar, robotik cerrahinin onkolojik hassasiyeti artırdığını ve hasta iyileşmesine katkı sağladığını belirtti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, Türk Cerrahi Derneği işbirliğinde düzenlenen "Canlı Cerrahi ve Robotik Cerrahi Sempozyumu"nda canlı yayında robotik cerrahi yöntemiyle ikinci kez yemek borusu kanseri ameliyatı gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında, özofagus (yemek borusu) kanseri tanısıyla uygulanan canlı robotik cerrahi ameliyatı ikinci kez yapılırken, operasyonu izleyen katılımcılar canlı yayında ameliyat tekniğine ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca, özofagus ve mide cerrahisinde güncel yaklaşımlar, canlı cerrahi uygulamaları ve robotik cerrahideki yeni gelişmeler de sempozyumda uzmanlar tarafından ele alındı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doktor Ahmet Sürek, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de robotik cerrahinin yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Sempozyumda yemek borusu kanseri olan hastaya hem canlı cerrahi uygulaması yapacaklarını hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doktorlara eğitim vereceklerini aktaran Sürek, "Bu hastamızın yemek borusunda bir tümörü vardı. Öncesinde bir onkolojik tedavi gördü. Onkolojik tedavi sonrası tümörü biraz geriledikten sonra robotik cerrahi uygulamaya karar verdik." dedi.

Sürek, ameliyat sırasında hastanın yemek borusunun tamamını çıkardıklarını, midesinden "anastomoz" denilen yeni bir yemek borusu oluşturup robotik olarak tekrar bir birleştirme ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca da Türkiye'de 80'e yakın robotik sistem olduğunu, robotik cerrahi uygulamalarının giderek geliştiğini belirtti.

Sempozyumda yemek borusu kanseri ameliyatını hem internet üzerinden yayınladıklarını hem de katılımcı doktorlara izlettiklerini kaydeden Karaca, "Bu teknolojiyle onkolojik hassasiyetteki ameliyatlar artık çok daha hassas yapılıyor. Hastanın iyileşme sürecine, 5 yıllık sağ kalımına ve onkolojik sonuçlarına direkt çok faydalı etkileri oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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