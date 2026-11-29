Bakırköy'de yolcu minibüsünün motoru durakta alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy'de yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün motoru alev aldı; sürücü yolcuları indirip yangına müdahale etti, alevler tüm aracı sarınca itfaiye sevk edildi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Bakırköy'de durakta beklerken motoru alev alan yolcu minibüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde K.B. yönetimindeki 34 M 1546 plakalı minibüs, yolcu almak için durağa yanaştı.
Sürücünün yolcuların araca binmesini beklediği sırada minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünün alev alması üzerine şoför, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti.
Alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.