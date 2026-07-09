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Bakırköy D-100 kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bakırköy D-100 kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Bakırköy D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKIRKÖY D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolunun İncirli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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