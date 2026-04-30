Bakırköy'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen ve Atatürk Havalimanı Yolu'nda seyreden 34 KKD 374 plakalı otomobil, önündeki 34 TS 5421 plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.