Bakırköy'de silahla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Bakırköy'de adliyeden çıktıktan sonra motosikletli bir şüpheli tarafından tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Bakırköy'de adliyeden çıktıktan sonra motosikletli bir şüpheli tarafından tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Adliyesi'nden çıkan K.F. ve M.Ç'ye, Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda motosikletli bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

K.F. ve M.Ç. yaralandı. Şüpheli, tabancayı bir sitenin bahçesine atarak motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganın A.B.Y. olduğu, saldırıyı husumet nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.B.Y'ye motosikleti kiraladığı tespit edilen Ö.U. gözaltına alındı.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.