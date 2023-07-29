Bakırköy'de Polis Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı

Bakırköy'de yaşayan T.F., polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. Şüphelilerden biri yakalandı.

BAKIRKÖY'de yaşayan T.F., polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. T.F., 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 Euro'yu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim etti. O anlar kameraya yansırken, şüphelilerden biri yakalandı.

Bakırköy'de yaşayan T.F., isimli ev hanımı, 25 Temmuz Salı günü dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. T.F.'nin ifadesine göre kendisini polis olarak tanıtan kişi, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi. Şüphelilere inanan T.F evdeki altın ve paraları bir poşete koyarak istedikleri yere götürdü. Altınları teslim eden T.F., bir süre sonra durumdan şüphelenerek emniyete şikayette bulundu.

MAĞDUR VE ŞÜPHELİYİ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

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