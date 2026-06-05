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Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobilin yandığı olayla ilgili 5 gözaltı

Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobilin yandığı olayla ilgili 5 gözaltı
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Bakırköy'de bir galeri önünde park halindeki 4 otomobil, kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis güvenlik kameralarından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAKIRKÖY'de bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yaklaşık 50 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen otomobiller kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yangın, 4 Haziran'da Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi'nde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan 4 otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer 2 otomobil ise kısmen zarar gördü

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BENZİN DÖKEREK YAKMIŞLAR: 5 GÖZALTI

Yangın söndürme çalışmalarının ardından güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin taksiyle akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldıkları ve araçları ateşe verdikleri tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen ve olaya karıştıkları belirlenen 5 kişi polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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