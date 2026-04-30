Bakırköy'de otomobilin kafeye girdiği kazada 6 kişi yaralandı
Bakırköy'de otomobilin bir motosiklete çarptıktan sonra kafeye girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
Bakırköy'de otomobilin bir motosiklete çarptıktan sonra kafeye girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna Metrobüs durağı mevkisinde, Muhammet İ. idaresindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 KJJ 280 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra refüjü aşarak yol kenarındaki bir kafenin içine girdi.
Kazada, otomobil sürücüsüyle kafede oturan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kafeye giren otomobilin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.