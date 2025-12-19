Haberler

Bakırköy'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da olduğu tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

