BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI, ARACA ÇARPTI: 2 YARALI

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Kazada otomobil devrilirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataköy 3-4-11'inci Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 BIC 459 plakalı otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Devrilen otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı