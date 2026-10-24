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Bakırköy'de motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hayatını kaybetti

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Bakırköy'de Yeşilköy Caddesi Florya istikametinde seyreden motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bakırköy'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeşilköy Caddesi Florya istikametinde seyreden motosiklet ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletten düşen K.A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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