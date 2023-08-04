Bakırköy'de Hipodrom Caddesinde Araçlarda Yangın Çıktı

Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu caddede park halindeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt Bulvarı'ndaki hipodromun önünde park halinde olan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.