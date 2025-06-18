Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

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Bakırköy'de özel bir hastanede tedavi gören O.B., hastanenin bahçesinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ağır yaralandı. Olay sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan hastanenin bahçesine indikten bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan O.B. aynı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli ve beraberindeki kişi yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine hastanenin önüne gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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