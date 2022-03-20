Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI - Haberler

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Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ? BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı.

? BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sırada bekliyordu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.

Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Güncel, Haberler

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