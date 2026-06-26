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Bakırköy'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bakırköy'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Bakırköy Yeşilköy'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i hafif 5 kişi yaralandı. Kazada ticari araç devrilirken, otomobil bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i hafif 5 kişi yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi'nden sahil istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç ile H.Y. idaresindeki 34 EH 7721 plakalı otomobil, Çobançeşme Sapağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrilirken, otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, otomobildeki sürücü ile 3 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü M.A'ya ise ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Çobançeşme Sapağı trafik akışına kapanırken, her iki araçta da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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