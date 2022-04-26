BAKIRKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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BAKIRKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

BAKIRKÖY'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kaza saat 08.45 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. 34 UK 9770 plakalı motosiklet sürücüsü Edip Payza (54) Kennedy Caddesi'nde Florya istikametinde seyir halinde olduğunu sırada bir anda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Edip Payza motosikletin üzerinden fırlayarak yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan Edip Payza'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesinde iki yönlü trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik polisleri yoğunlaşan trafiği hızlandırmak için büyük çaba sarf etti. Tabuta alınan Edip Payza'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kennedy Caddesi, Kaza, Güncel, Haberler

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