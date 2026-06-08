Bakırköy açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Bakırköy Ataköy açıklarında arızalanan ve içinde 11 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya güvenli şekilde çekildi.
Bakırköy açıklarında arızalanan ve içinde 11 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ataköy açıklarında arıza veren ve içerisinde 11 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür