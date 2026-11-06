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Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı

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Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır nedeniyle alt geçit ulaşıma kapandı
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Bakırköy Valikonağı Caddesi'nde Küçükçekmece istikametine seyreden 42 AHP 576 plakalı tır alt geçide sıkıştı. Alt geçit ulaşıma kapanırken polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı; tırın çıkarılıp yol kenarına çekilmesinin ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.

Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Valikonağı Caddesi'nde Küçükçekmece istikametinde seyreden 42 AHP 576 plakalı tır, alt geçide sıkıştı.

Olay nedeniyle alt geçit ulaşıma kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla tırın sıkıştığı yerden çıkarılıp yol kenarına çekilmesinin ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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