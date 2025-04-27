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Bakırköy'de Ağızlıksız Pitbull ile Olay: Sahibine 6 Bin 923 Lira Ceza

Bakırköy'de Ağızlıksız Pitbull ile Olay: Sahibine 6 Bin 923 Lira Ceza
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Bakırköy'de ağızlıksız dolaştırılan bir pitbull, diğer köpeklerin üzerine salındı. Sahibi, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 6 bin 923 lira ceza aldı ve adli işlem başlatıldı.

Bakırköy'de ağızlıksız dolaştırdığı pitbullu diğer köpeklerin üzerine salan kişiye 6 bin 923 lira para cezası uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini insanların üzerine saldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, ağızlığı bulunmayan köpeğin herhangi bir kişiye saldırmadığı, orada bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi.

Pitbullun sahibi olduğu tespit edilen B.T'ye 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 923 lira ceza kesildi, ayrıca hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, pitbullun diğer köpeklerle kavga anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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