Bakırköy D-100 Karayolu'nda Vinç Parçası Yüklü TIR Köprüye Sıkıştı

Bakırköy D-100 Karayolu'nda Vinç Parçası Yüklü TIR Köprüye Sıkıştı
Güncelleme:
Bakırköy D-100 Karayolu'nda vinç parçası yüklü bir TIR, köprüye sıkıştı ve üzerindeki parçalar yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanma meydana gelmedi, ancak trafik yoğunluğu oluştu.

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda vinç parçası yüklü TIR köprüye sıkıştı. Vinç parçaları yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bakırköy D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. 09 DT 959 plakalı TIR'ın üzerinde bulunan vinç parçaları köprüye sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle dorse üzerindeki parçalardan bazıları 34 ZS 1026 plakalı otomoblin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürdü. Kaza nedeniyle D-100 Otoyolu Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Vinç parçalarının sıkıştığı yerden çıkartılmasını ardından trafik akışı normale döndü.

