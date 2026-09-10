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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklu sanıklara "çay yasağı" iddiasına ilişkin açıklama:

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- "Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulama hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmamıştır" "Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesinde ve aralarında çay ile kahve servisi gibi bir uygulamanın hiçbir tutukluya yapılmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamındaki tutuklu sanıklara çay yasağı getirildiği" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

"Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği"nin ilgili maddesinde, günlük olarak duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verileceği hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulama hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmamıştır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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