Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir tutuklunun sağlık durumu hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu bulunan E.U'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında sanık olan E.U'nun "çok ciddi sağlık sorunlarının olduğu, avukatıyla görüşmeye dahi güçlükle gidebildiği, yataktan kalkamadığı, yoklamaya çıkamadığı, 20 kilo verdiği ve hastaneye yatırıldığı" yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumu kayıtları üzerinden yapılan incelemede, adı geçen tutuklunun Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaktayken, 10 Mart'ta duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na naklinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 7 Nisan'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı, fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu, ayrıca kalp ve tansiyon hastalıklarından dolayı da reçete düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Mayıs'ta saat 13.20 sıralarında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısının olduğunu beyan etmesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne gönderildiği, 4 Mayıs'ta kurum revir biriminde yapılan muayenesinde bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı (miyalji) sebebiyle ağrı kesici iğne yapıldığı, beyin cerrahisi, ortopedi ve genel cerrahi polikliniklerine sevkinin yapıldığı, bugün Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne sevki sağlanarak MR çekimi yapıldığı, Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin yapıldığı, 6 Mayıs'ta Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Polikliniklerine sevklerinin olduğu, 8 Mayıs'ta Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin planlandığı anlaşılmıştır."

Başsavcılığın açıklamasında, adı geçen tutuklunun tedavi sürecinin diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
