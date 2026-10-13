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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlattı

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Sunucu Serap Belovacıklı hakkında, sanal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatıldı.

Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, – SUNUCU Serap Belovacıklı hakkında sanal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serap Belovacıklı'nın sanal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeni ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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