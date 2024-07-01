Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner için veda töreni düzenlendi

Emekliye ayrılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, törendeki konuşmasında, nezaketi, zarafeti, yönetim anlayışı ve olumlu insani özellikleriyle tanıdıkları Aydıner'in herkesin gönlünde çok özel ve önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Emekli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydıner de veda konuşmasında, Bakırköy Adliyesinin 15'inci tayin yeri olduğunu belirterek, burada kurduğu güzel dostlukları unutmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Aydıner, genç meslektaşlarına empati kurmaya ve değerli insan olmaya çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Aydıner'e, Başsavcı Gümüş günün anısına plaket, Adalet Komisyonu Başkanı Alim de hediye takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.