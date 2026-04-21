Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada bir sanığın hakim-savcı koridorunda bekletilip sigara içmesine izin verildiği ve kendisine özel muamele yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, dosyanın sanıklarından A.İ.A'nın, "hakim-Cumhuriyet savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınları ile sanık A.İ.A'nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A'nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan hakim-Cumhuriyet savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsaade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."