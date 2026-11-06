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Bakırköy Başsavcılığı Denizolgun'un göğüs kanamasına dair ek rapor istedi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Adli Tıp’tan ek rapor istedi. Başsavcılık, göğüsteki kanamanın oluşum zamanı ve travmatik bulgu olup olmadığının, geç ihbarın delil elde edilmesine etkisinin açıklanmasını istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'nci İhtisas Kurulu Başkanlığından ek rapor talep etti.

Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yazıda, maktulün göğüs bölgesinde tespit edilen kanamanın oluşum zamanı ve travmatik bir bulgu olup olmadığına ilişkin değerlendirme istendi. Otopsi raporunda kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek başta olmak üzere çeşitli organlarda ağır otoliz tespit edildiği belirtilirken, bu duruma rağmen mikroskobik incelemelerde elde edilen bulguların nasıl değerlendirildiğinin ayrıntılı olarak açıklanması istendi. Yazıda, Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması, boynuna bası uygulanması veya göğsüne bastırılması suretiyle öldürülmüş olabileceğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı yönündeki değerlendirmeye de açıklık getirilmesi istendi. Ağız ve burun kapatma eyleminde ağız içinde lezyon bulunmasının zorunlu olup olmadığı ve göğüsteki kanamaların bu yönde travmatik delil sayılıp sayılamayacağı soruldu.

AYRINTILI AÇIKLAMA İSTENDİ

Başsavcılık, Denizolgun'un 6 Eylül 2016 tarihinde saat 17.00 sıralarında çiftliğe girdiğini, 7 Eylül 2016 günü saat 19.00 sıralarında çiftlik çalışanı tarafından ölü bulunduğunu, olayın ise 8 Eylül günü saat 00.30 sıralarında 155 ihbar hattına bildirildiğini belirtti. Yazıda, Denizolgun'un rahatsızlandığı ilk anda bulunması halinde acil tıbbi müdahaleyle hayatta kalmasının mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi istendi. Ayrıca ihbarın geç yapılması nedeniyle cesedin çürümesinin delil elde edilmesini engelleyip engellemediğinin açıklanması istendi.

HASTALIK DEĞERLENDİRMESİ VE İLAÇ ETKEN MADDESİ SORULDU

Dosyada Denizolguna ait herhangi bir tıbbi evrak bulunmamasına rağmen otopsi raporunun sonuç bölümünde yüksek tansiyon ve kalp damar hastası olarak değerlendirilmesinin dayanağı da soruldu. Denizolgun'un kanında tespit edilen metoprolol etken maddesinin hangi hastalık ve durumlarda kullanıldığına ilişkin açıklama istendi. Başsavcılık, dosyada bulunan tüm belge ve bilgilerin yeniden incelenerek yöneltilen soruların yanıtlanmasını ve kesin ölüm nedenine ilişkin ek rapor hazırlanarak gönderilmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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