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Bakırköy Adliyesi'nden Türk Kızılay'a Kan Bağışı Kampanyası

Bakırköy Adliyesi'nden Türk Kızılay'a Kan Bağışı Kampanyası
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Bakırköy Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay ile birlikte düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Etkinliğe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önde gelen isimleri de destek verdi.

Bakırköy Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı etkinliğine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve cumhuriyet başsavcı vekilleri de katıldı.

Alana gelen adliye çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve vatandaşlar da kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

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