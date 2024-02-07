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Bakırköy Adliyesi'nde Kahramanmaraş depremi anma töreni düzenlendi

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BAKIRKÖY Adliyesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı. Yargı mensubu ve personelin katılımıyla yapılan anma töreninde konuşan Başsavcı Vekili ve Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) Ekip lideri Dr. Necip Sarı, 'Dünyanın tek akredite yargı arama- kurtarma ekibi haline geleceğiz' dedi.

BAKIRKÖY Adliyesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı. Yargı mensubu ve personelin katılımıyla yapılan anma töreninde konuşan Başsavcı Vekili ve Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) Ekip lideri Dr. Necip Sarı, "Dünyanın tek akredite yargı arama- kurtarma ekibi haline geleceğizö dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Bakırköy Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Bakırköy Adliyesi Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, hakimler başsavcı vekilleri, savcılar ve adliye personeli katıldı. Anma töreni İstanbul Adliyesinde gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan ve tamamı gönüllü 30 kişiden oluşan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi de (BAKUT) törende hazır bulundu. Anma töreninde konuşan Başsavcı Vekili ve BAKUT Ekip lideri Dr. Necip Sarı sözlerine İstanbul Adliyesine yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Sarı, "BAKUT tamamı gönüllü 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 hakim, 4 yazı işleri müdürü, 1 polis memuru, 10 zabıt katibi, 1 icra katibi, 1 teknisyen, 1 infaz koruma memuru, 1 memur, 3 mübaşir, 6 güvenlik personeli, 1 hizmetli, 1 temizlik personelinden oluşuyor. BAKUT bugüne kadar afet bilinçlendirme, telsiz kullanımı, ip bağlama, ip ve düğümler eğitimi, yangın eğitimi hafif seviye arama ve kurtarma, ilk yardım ve orman yangını eğitimlerini tamamladı. Dünyanın tek akredite yargı arama- kurtarma ekibi haline geleceğiz. BAKUT'a her türlü desteği, yardımı ve motivasyonu sağlayan Başsavcımız Sayın Hüseyin Gümüş'e şükranlarını sunuyorum" dedi. Program sonunda Başsavcı Hüseyin Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim'e günün hatırası olarak BAKUT şapkası hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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