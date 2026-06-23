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İzmir'de yaşlı kadının bakımevinde ölümüne ilişkin doktora verilen cezanın gerekçesi açıklandı

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir bakımevinde banyo sonrası vücudunda kızarıklık oluşan 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüyle ilgili davada, doktor N.S.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Mahkeme, doktorun hastayı ileri tetkik için hastaneye yönlendirmediğini belirledi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bakımevinde banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ölümüne ilişkin davada, sanık doktor hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen para cezasının gerekçesi açıklandı.

İzmir 58. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, yaşlı bakımevinde kalan Fatma Uraz'ın (86) 16 Eylül 2018'de bakımevinde görevli T.A. tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar oluştuğu, bunun üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü ve burada öldüğü belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Raporunda, ölümün yanık ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiğinin belirlendiği aktarılan kararda, Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer'in ihmali bulunduğu öne sürülen kurumun doktoru N.S. ve hemşiresinden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Görevli hemşirenin ihmali olmadığı, kurum doktoru N.S'nin ise Uraz'ı ileri tetkik ve tedavi için hastaneye yönlendirmediği kaydedilen kararda, Mesleki Sorumluluk Kurulunca hazırlanmış ön inceleme raporu ve 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda da sanık N.S'nin eylemlerinin kusurlu bulunması, kadının kronik hastalıklarının ve yanık durumuna ilişkin öyküsünü bilmesine rağmen onu kötüleşmemesi için ileri derecede tedavi yapabilecek hastaneye sevki için yönlendirme yapmadığı belirtildi.

Kararda, "taksirle ölüme neden olma" suçundan sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, indirime gidilerek 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre verilen hapis cezasının para cezasına çevrildiği ifade edildi.

Hapis cezasının 1060 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildiği ve 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildiği kararda yer aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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