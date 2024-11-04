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Bakırköy'de Polis Memurunu Şehit Eden İETT Şoförü Tutuklandı

Bakırköy'de Polis Memurunu Şehit Eden İETT Şoförü Tutuklandı
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Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İETT şoförü Ahmet Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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