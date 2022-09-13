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Bakanlıktan 'aylık 3 hastane randevusu' iddiasına yalanlama

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Bakanlıktan 'aylık 3 hastane randevusu' iddiasına yalanlama

SAĞLIK Bakanlığı, hastane randevularının ayda 3 kez ile sınırlandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" dedi.

SAĞLIK Bakanlığı, hastane randevularının ayda 3 kez ile sınırlandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtilerek, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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