Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Yapay Et" Açıklaması: "Türkiye'de Yapay Et Üretimi ve Tüketimi Söz Konusu Değildir, Olmayacaktır"

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni yönetmelikle yapay ete izin verildiği iddialarını yalanlayarak, düzenlemenin yapay et yasağını daha güçlü hale getirdiğini duyurdu.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yeni yönetmelikle yapay ete izin veriliyor" iddialarına ilişkin, "Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'Yapay et yasağını' çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi 'Yeni Gıdalar Yönetmeliği'ne ilişkin "Yapay etin önünü açacak" yönündeki haberelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ve buna ilişkin uygulama tebliği, 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı basın yayın organlarında, yönetmelikte yer alan 'Hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar' ifadesi üzerinden 'Yapay ete izin mi veriliyor' şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapılmaktadır. Yönetmelikteki 'Yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır."

"TÜRKİYE'DE YAPAY ET ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Düzenlemede yer alan 'Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen...' ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, 'Yapay Et' veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz. Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve 'Yapay et' olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'Yapay et yasağını' çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."

Kaynak: ANKA
