Bakanlık,  Alagöz Madencilik Şirketi'ne 2 Milyon 517 Bin Lira Ceza Uyguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'da Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlenmesi üzerine 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümünün gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle üç katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza kesildiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
