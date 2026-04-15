Bakanlar Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları ziyaret etti

İçişleri, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanları, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, AA muhabirine, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama geldi