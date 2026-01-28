Bakanlar Göktaş ve Tekin'den Nijerya ile imzalanan anlaşmalara ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile gerçekleştirilen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldıklarını belirtti.

Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile "Kadınlara, Çocuklara, Engellilere ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirten Göktaş, "İmzaladığımız bu anlaşma ile her bireyin hayata eşit ve güçlü katılımını sağlayan destek mekanizmalarını karşılıklı tecrübe paylaşımıyla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. İşbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleşen törenle Nijerya ile Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladıklarını belirtti.

Türkiye ile Nijerya arasındaki işbirliğinin eğitimden enerjiye, güvenlikten bilim ve teknolojik çalışmalara, savunma sanayisinden kültür alanındaki projelere kadar uzanan geniş bir yelpazede gelişmeye devam ettiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Türkiye Maarif Vakfının yürüttüğü çalışmalar, uluslararası kardeş okul uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim alanında tecrübe paylaşımı ile yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz gibi farklı alanlarda işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."