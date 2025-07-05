Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şehit Dozer Operatörü Demir'in Ailesini Ziyaret Etti

TARIM ve Orman İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'in (39), ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.

Konya'dan, 30 Haziran günü İzmir'e göreve giden, 2 Temmuz'da da Ödemiş ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün helikopterle Ilgın'a geldi. Ardından Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindekilerle birlikte şehit dozer operatörü İbrahim Demir'in ailesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı ziyarette Demir'in eşi Hatice Demir ve babası Abdil Demir'e baş sağlığı dileğinde bulundu. Bakan Yumaklı, tayize ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Haber- Kamera: Ramazan KOÇ ILGIN KONYA DHA