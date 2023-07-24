Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, yangının ekiplerin çabalarıyla büyümeden kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınının yoğun çabalar sonucundan kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın Kahramanları gece gündüz görev başında" ifadelerini kullandı.