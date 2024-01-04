Bakan Yumaklı Kastamonu'da

KASTAMONU - Bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı ilk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Dallı'dan Kastamonu'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.