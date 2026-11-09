Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Yumaklı, Antalya'da Portekizli mevkidaşıyla veterinerlik çalışmalarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yumaklı, Antalya'da Portekizli mevkidaşıyla veterinerlik çalışmalarını görüştü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 nedeniyle Antalya'da Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı José Manuel Fernandes ile görüştü. Görüşmede veterinerlik başta olmak üzere tarım, orman ve su yönetiminde iş birliğinin Tarım Yürütme Komitesiyle güçlendirilmesi hedeflendi.

(ANTALYA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı Jose Manuel Fernandes ile görüştü.

Tarım ve O rman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 Küresel İklim Zirvesi nedeniyle bulunduğu Antalya'da Portekiz Tarım ve Denizcilik Bakanı José Manuel Fernandes ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Yumaklı, "Görüşmemizde; başta veterinerlik alanındaki çalışmalar olmak üzere tarım, orman ve su yönetimi başlıklarında ilişkilerimizi daha da ileri taşıma kararlılığımızı vurguladık. Hayata geçireceğimiz Tarım Yürütme Komitesi vesilesiyle bu güçlü iş birliğini somut adımlarla taçlandırmayı ve ortak geleceğimiz için yakın diyalogumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 218 sitede yayınlandı.
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon42

Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi25

İşte 16 kişinin can verdiği patlamanın nedeni! Açıklama geldi
Barcelona'da lüks mağazalara yağma önlemi: Dünyaca ünlü markalar vitrinlerini kontrplakla kapattı

Kapalı değiller ama öyle görünüyor: Önlem almaya mecbur kaldılar

Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ihaneti 81 milyar dolara mal olabilir! Tarihin en pahalı boşanması geliyor

İhaneti çok pahalıya patlayacak! Tarihin en pahalı boşanması olabilir
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada

Görüntü korkunç! Adeta ölüme sürmüş
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı11

Ünlü yorumcu fahiş fiyatlara isyan etti! Metrelerce yürüyor
İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş25

İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik etkinlik için 1 aylık maaş