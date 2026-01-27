Haberler

Bakan Yumaklı: Antalya'da sel ve fırtına sonrası hasat tespit çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel ve fırtına sonrası hasat tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ekiplerin yaşanan olumsuzlukların etkilerini gidermek için sahada olduğu belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına sonrası sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
