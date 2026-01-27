Bakan Yumaklı: Antalya'da sel ve fırtına sonrası hasat tespit çalışmaları sürüyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve fırtına sonrası sahada hasat tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.