Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

Bakan Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'ı tebrik etti ve başarılar diledi. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan'ı tebrik eden Yumaklı, kendisine yeni dönemde başarılar diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ziyaret için Yumaklı'ya teşekkür ederek, Çankırı için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kongre süreci hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi veren Erdoğan ise yeni dönemde de Çankırı için çalışarak AK Parti davasını daha yukarılara çıkaracaklarını dile getirerek, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenecek il kongresine katılmak üzere Çankırı'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
img

Acılı baba ilk duygularını tv100'e anlattı
img

Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz 2 gol birden oldu
Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.