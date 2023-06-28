Bakan Yılmaz Tunç, baba ocağında bayramlaşma programına katıldı.

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi olan Bartın'da komşuları ile bayramlaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı'nı Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde geçirdi. Ulukaya Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Yılmaz Tunç, cami çıkışında köy sakinleriyle tek tek bayramlaştı. Çocuklara da bayram harçlığı veren Bakan Yılmaz Tunç, TOGG ile köyüne geldi.

Babası emekli öğretmen Ali Rıza Tunç'un da elini öperek bayramını kutlayan Bakan Yılmaz Tunç, "Bir Kurban Bayramına daha eriştik. Kurban Bayramı'nın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bugün de Bartın'da baba ocağındayız. Dostlarımızla akrabalarımızla bayramlaştık. Bayram boyunca bayramlaşmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da buruk bir bayram geçiriyoruz. 11 ilimizi etkileyen asrın felaketiyle karşı karşıya kalmıştık. Yaraları sarma mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da orada da vatandaşlarımızın hakkıyla bayram yapabilmelerini sağlamış oluruz. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sınır boylarında ülkemizi bekleyen, milletimiz için nöbet tutan askerlerimizin bayramını kutluyorum. Kamu hizmetlerinin sürmesi için canla başla çalışan kamu çalışanlarımız, güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Ülkemiz için milletimiz için tüm İslam Alemi için huzura, barışa, kardeşliğe, dostluğa, paylaşmaya vesile olsun" diye konuştu.