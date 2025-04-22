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Bakan Yerlikaya ve KKTC Başbakanı Üstel, Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Yerlikaya ve KKTC Başbakanı Üstel, Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kaybedilen Osman Çavuşoğlu için Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1)BAKAN YERLİKAYA VE KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN ÇAVUŞOĞLU AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yaşamını yitiren babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan'da Antalya'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yerlikaya, taziye dileklerinin ardından Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC Başbakanı Üstel de Alanya'ya gelerek Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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