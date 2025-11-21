Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Açıklaması: Hız Kuralına Uymamanın Sonuçları

Bakan Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Açıklaması: Hız Kuralına Uymamanın Sonuçları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasının ardından, 2024'teki ölümlerin büyük kısmının hız kuralına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Yeni Trafik Kanunu ile trafik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Konya'nın Karatay ilçesinde 'aşırı hız' nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptı. 2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 47,2'si hız kuralına uyulmamasından meydana geliyor" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bugün Konya'nın Karatay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç.'nin, önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptığı kazanın görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında 2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 47,2'sinin hız kuralına uyulmamasından meydana geldiğini belirterek, "Yeni Trafik Kanunu teklifindeki hedefimiz, sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza anlık, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
