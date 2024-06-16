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Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023'te Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023'te Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Kaya'nın, 12 Ekim 2023'te Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda şehit düştüğünü anımsattı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit Astsubay Kaya'nın ailesini Konya'daki evinde ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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